Lettera43.it - Beghelli passa a Gewiss, che prepara il delisting: «Garantita continuità ai dipendenti»

, società bolognese nota per i prodotti di emergenza, illuminazione a led e dispositivi per la domotica, ma soprattutto per i sistemi salvavita, ha cambiato proprietàndo dall’omonima famiglia alla bergamasca, che ha rilevato il 75 per cento delle quote dell’azienda. Il prezzo pattuito, pari a 0,3375 euro per azione, valorizzapiù di 66 milioni di euro. Ed è lo stesso dell’opa obbligatoria chesia lanciare per ritirare la restante quota del capitale, con l’obiettivo poi di delistaredalla Borsa di Milano (abbandonata dal gruppo della famiglia Bosatelli nel 2011).Gian Pietro(Imagoeconomica).assicura: «Ingresso in un gruppo con solide radici italiane»Il fondatore Gian Pietro(che ha scritto una lettera aispiegando la decisione di vendere) e i figli Luca, Graziano e Maurizio cederanno le quote dell’azienda nel primo trimestre del 2025.