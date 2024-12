Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, Bisseck e un messaggio da rinnovare

è una sfida valida per la sesta giornata di Champions League. La sfida, che si giocherà alla BayArena, vedrà la presenza di Yanndal primo minuto.Il PUNTO –rappresenterà una sfida moltoessante dal punto di vista tecnico, dati gli apprezzabili meccanismi di gioco dei due allenatori Xabi Alonso e Simone Inzaghi. Per la gara, il tecnico piacentino punterà su Yanndal primo minuto, complice l’assenza di Benjamin Pavard per infortunio. Il tedesco si sta ben disimpegnando in questo inizio di stagione, come dimostrato dalla scelta del club nerazzurro di rinnovargli il contratto fino al 2029.e il percorso tracciato all’UN’INTENZIONE –sta assumendo un ruolo da protagonista nell’di Inzaghi. Ciò soprattutto a causa di due fattori: la sua capacità di trasformare il lavoro in miglioramenti concreti e la personalità con cui affronta ogni match, a prescindere dall’avversario affrontato.