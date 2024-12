Aumento tasse carburanti aerei e navi sul tavolo oggi all’Ecofin

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 dic. (askanews) – Alla riunione di, i ministri delle Finanze dell’Unione Europea discuteranno anche di tassazione sull’energia con l’obiettivo di “assicurare che tutti i settori dell’economia partecipino in maniera equa alla decarbonizzazione”. Lo ha riferito il commissario europeo all’economia, Valdis Dombrovskis giungendo. In particolare, nel mirino della Ue ci sta la tassazione sul kerosene delle compagnie aeree e suidel trasporto marittimo. Tuttavia su questo si sono creati non pochi attriti con i paesi membri e con le compagnie aeree, tanto che il capitolo è tra quelli che ha fatto più fatica a fare passi avanti nell’ambito del “green deal”. Sulanche le discussioni sui pareri pubblicati dalla commissione europea sui piani di bilancio dei paesi per il prossimo anno e sulle procedure per deficit deficit eccessivo, ha aggiunto Dombrovskis.