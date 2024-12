Anteprima24.it - Appalti sul verde pubblico a Caserta, chiuse le indagini

Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso lesuglidelnei Comuni die San Nicola la Strada, e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio dei 22 indagati.Tra le persone coinvolte il dirigente del Comune diFranco Biondi e il dipendente comunale Michele Amato, mentre per il Comune di San Nicola la Strada sono coinvolti Giulio Biondi, fratello di Franco ed ex dirigente comunale, i tre dipendenti Brigida Napoleone, Francesco Zoleo e Giovanni Mastroianni, il consigliere comunale ed ex vicesindaco Antonio Megaro, e l’ex assessore al comune di San Nicola Gaetano Mastroianni. Rischiano il processo anche gli imprenditori delRaffaele Antonucci, Francesco Cerreto, Domenico Natale, Giuseppe Cerullo, Gianni Andrea Mingione e il gestore di fatto di un’azienda coinvolta Giuseppe Fazzone.