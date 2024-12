Ilgiorno.it - Video senza velo su Tik Tok. Picchiò la figlia 16enne: papà a processo per lesioni

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Aveva picchiato lasedicenne, stando all’accusa per unpubblicato su Tik Tok in cui lei apparivae con la pancia scoperta. Ora il padre è aper. Mentre lei, la ragazza, dopo un periodo trascorso in comunità, è tornata a vivere a casa. La storia è del febbraio 2023: un45enne dell’Egitto, di casa con la famiglia a Brescia, aveva messo le mani addosso alla ragazzina, una studentessa che, pare, quel giorno aveva “marinato” la scuola e si era dedicata a un’attività che va per la maggiore: filmarsi e scattarsi selfie e poi pubblicarli sui social. Nello specifico, unsu Tik Tok indossando una maglietta corta, con l’ombelico in vista e zero abiti tradizionali. Il web aveva diffuso quell’atto ingenuo in tutto il mondo, e qualche parente che vive in Egitto, scandalizzato, si era preso la briga di allertare il padre 45enne.