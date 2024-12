Lanazione.it - Università di Pisa, inaugurata la mostra "Skeletons tell talles" in Danimarca

Leggi su Lanazione.it

, 9 dicembre 2024 - È stataa Silkeborg, in, latemporaneatales, che espone all’interno del Museum Silkeborg Hovedgarden resti scheletrici e mummificati di interesse archeologico, con lo scopo di raccontare ciò che lo scheletro umano racchiude e può testimoniare. Laè nata da una recente collaborazione tra la Divisione di Paleopatologia del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’di, il Museo delle Mummie di Borgo Cerreto (PG) e il Museum Silkeborg Hovedgarden. Il museo di Silkeborg, diretto da Ole Nielsen, ospita una delle mummie più famose e meglio conservate al mondo: l’uomo di Tollund. Il Museo delle Mummie di Borgo Cerreto, diretto da Agata Lunardini, anche assegnista di ricerca della divisione di Paleopatologia, ospita collezioni mummiologiche e scheletriche, che in parte sono state trasferite a Silkeborg per l’esposizione temporanea.