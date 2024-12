Ilrestodelcarlino.it - Toniato, una certezza. Serata in affanno per Restelli e Martini. Zedda ha il piglio giusto

Pavani 7 (in 11’ 2/2 da due, 1/1 da tre, 2 assist). Prestazione preziosa con un impatto di energia e 7 punti convinti che nel secondo quarto riavvicinano l’Up.5,5 (in 10’ 0/3 da tre).da polveri bagnate per il tiratore biancorosso, meno efficace rispetto agli esteri esterni della panchina.7 (in 31’ 3/7 da due, 0/4 da tre, 1/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 recuperi). Subito attivo in attacco, nel proseguo della gara calano le percentuali ma non l’impatto difensivo che resta importante. Filippini 7 (in 29’ 4/8 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 assist, 2 perse). Ritrova sostanza sotto canestro con una prova decisa a rimbalzo e anche in attacco, dove, come il resto della squadra, sale alla distanza. Klanjscek 8 (in 32’ 6/9 da due, 5/10 da tre, 4/6 ai liberi, 5 rimbalzi).