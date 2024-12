Lanazione.it - San Giovanni. Iniziati gli eventi natalizi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 09 dicembre 2024 – Sabato in piazza Cavour a Sanè stato acceso l'albero di Natale, con il via ufficiale ai festeggiamentidi quest'anno. Assieme all'albero sono stati inaugurati la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la mostra dei presepi. Sono state poi accese le luminarie lungo Corso Italia ed è stato attivato il video-mapping in piazza Masaccio, il tutto accompagnato dalla musica della banda del concerto comunale sangiovannese, seguita dal presepe vivente, ovvero la novità del Natale 2024, resa possibile grazie ai figuranti del presepe di San Regolo. Leve che accompagneranno i sangiovannesi per tutto il mese di dicembre vogliono promuovere l'aspetto culturale e di intrattenimento, in modo da essere vissute ed apprezzate da un pubblico vario: dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, più ampia dello scorso anno e con l'albero di Natale in mezzo, che è fruita prevalentemente da giovani, alla mostra dei presepi, apprezzata invece da un pubblico più maturo.