Problemi d’insonnia? Perché devi fare attenzione (anche) al fegato

Sono tante le possibili cause che inducono un sonno insoddisfacente, per qualità o quantità. Per qualcuno l’insonnia si realizza con la difficoltà ad addormentarsi, per altri con risvegli notturni e l’impossibilità di ricadere tra le braccia di Morfeo, per altri ancora con albe anticipate. Alla fine questa condizione, se si ripete nel tempo e non è associata ad elementi temporanei come ansia e stress, va ad impattare sulla qualità di vita globale.Una ricerca apparsa su Frontiers in Network Physiology, chiama però in causa un nuovo elemento. In pratica possiamo parlare digrasso.questo elemento, spesso sottovalutato ma sempre più diffuso, potrebbe infatti insistere sul benessere del riposo.Cosa significa avere ilgrasso con alterazioni del metabolismoIn termini tecnico, prendendo in considerazione la sigla anglosassone, stiamo parlando di MASLD.