Pensioni 2025 | recupero inflazione e aumenti per le minime

Nel, leitaliane subiranno un incremento legato aldell’, ma l’aumento reale per lesarà di appena 1,80 euro al mese, suscitando dubbi sull’efficacia delle misure adottate. Le percentuali di rivalutazione sono state definite dal decreto del Ministero dell’Economia e del Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco tutti i dettagli. Rivalutazione delle: cifre e percentuali Il trattamento minimo di riferimento passerà da 598,61 euro lordi mensili a 603,40 euro. Tuttavia, grazie a una maggiorazione extra del 2,7% già in vigore, l’importo attuale delleè di 614,77 euro. Nel, la Manovra prevede un ulteriore incremento del 2,2%, portando l’importo effettivo a 616,67 euro, con un aumento reale di soli 1,80 euro al mese, equivalente a uno 0,3% di crescita.