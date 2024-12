Secoloditalia.it - Omicidio a Manhattan, fermato sospetto in Pennsylvania: i punti in comune col killer tra documenti falsi e arma

Leggi su Secoloditalia.it

Fino ad oggi c’era solo un volto, immortalato dalle telecamere di Starbucks, dove ilsi era intrattenuto flertando con la commessa del locale, sorridendo. Da lì, l’a freddo del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson ae una caccia all’uomo serrata quanto difficile. Oggi, poi, una novità importante, che ancora non si sa se risolutiva o meno, ma che poggia su una concomitanza significativa.di Brian Thomson aun sospettato inE allora, il punto è questo: le autorità dellastanno interrogando un uomo in relazione all’uccisione del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson a. Unin, che aveva con sé una pistola, un silenziatore e diverse carte d’identità false come quelle usate daldel Ceo di UnitedHealthcare a