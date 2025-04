Successo per la Compagnia Maremmana Arcieri nella gara outdoor a Grosseto

Successo la prima gara outdoor stagionale della Compagnia Maremmana Arcieri. Al campo di tiro di Grosseto si è disputata una gara molto importante, a cui hanno partecipato circa novanta atleti provenienti da tutta Italia, compresi quelli della Nazionale Giovanile Compound. Si trattava di una gara di qualificazione per la selezione delle squadre che parteciperanno alla coppa Europa giovanile.Negli Assoluti arco olimpico maschile, primo posto per Matteo Bilisari, che vestiva per la prima volta la maglia del Gruppo Sportivo della Marina militare, quarto posto per Cristian Bertoldi. Negli Assoluti arco olimpico femminile secondo posto per Ilaria Tognozzi. nella categoria assoluti arco olimpico Allievi e Master, primo posto per Mattia Menditto, secondo per Niccolò Mazzuoli.

