Napoli Conte studia nuove soluzioni contro il Torino emergenza offensiva si rilancia Raspadori

Napoli, Conte studia nuove soluzioni contro il Torino: emergenza offensiva, si rilancia Raspadori">Napoli – Emergente ma determinato, il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro il Torino di Vanoli con diverse incognite, come raccontato da Tuttosport in un approfondimento firmato da Raffaele Auriemma. L'infortunio di David Neres, che resterà fuori per almeno tre partite, e le condizioni ancora incerte di Okafor costringono il tecnico azzurro a ripensare nuovamente al modulo e agli interpreti.Un Napoli camaleonticoCome evidenziato da Tuttosport, il Napoli ha cambiato pelle più volte in stagione: dal 3-4-2-1 iniziale al più efficace 4-3-3 che ha proiettato gli azzurri in vetta alla classifica, fino ad arrivare al 4-4-2 utilizzato nelle ultime settimane per valorizzare l'apporto di Raspadori.

Cosa riportano altre fonti

