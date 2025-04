Calcio a 5 Felbi Eboli blitz sfiorato sul campo del Genzano remake della finale di Coppa Italia

Eboli non riesce ad espugnare il PalaCesaroni di Genzano, dove le volpi sono costrette a fermarsi dinanzi al muro eretto dal portiere dei padroni di casa e non vanno oltre l’1-1 nella sfida tra le due finaliste di Coppa Italia dello scorso mese. Nonostante i ragazzi di Luciano Antonelli abbiano mostrato maggior voglia di portare a casa i tre punti, soprattutto nel finale di gara, i rossoblù non riescono a sfondare le difese erette dal portiere dell’Ecocity Genzano che si supera con parate importantissime.Una gara come da pronostico molto equilibrata, con le due squadre che cercano di limitare gli errori ma allo stesso tempo non rinunciano all’affondo. Serve uno svarione, un episodio per sbloccare la gara e arriva puntale dopo poco più di 6 minuti, quando si materializza l’incomprensione della coppia Siddi – Di Ponto, con il difensore che scarica all’indietro la palla per il proprio portiere che, non potendola toccare, lascia scorrere sperando nel corner. Anteprima24.it - Calcio a 5, Felbi Eboli: blitz sfiorato sul campo del Genzano, remake della finale di Coppa Italia Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiLa Feldinon riesce ad espugnare il PalaCesaroni di, dove le volpi sono costrette a fermarsi dinanzi al muro eretto dal portiere dei padroni di casa e non vanno oltre l’1-1 nella sfida tra le due finaliste didello scorso mese. Nonostante i ragazzi di Luciano Antonelli abbiano mostrato maggior voglia di portare a casa i tre punti, soprattutto neldi gara, i rossoblù non riescono a sfondare le difese erette dal portiere dell’Ecocityche si supera con parate importantissime.Una gara come da pronostico molto equilibrata, con le due squadre che cercano di limitare gli errori ma allo stesso tempo non rinunciano all’affondo. Serve uno svarione, un episodio per sbloccare la gara e arriva puntale dopo poco più di 6 minuti, quando si materializza l’incomprensionecoppia Siddi – Di Ponto, con il difensore che scarica all’indietro la palla per il proprio portiere che, non potendola toccare, lascia scorrere sperando nel corner.

Se ne parla anche su altri siti

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Calcio a 5, Felbi Eboli: blitz sfiorato sul campo del Genzano, remake della finale di Coppa Italia; Scuole Calcio Elite, la Campania terza regione più rappresentata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calcio a 5, la Feldi Eboli e il trionfo in Coppa Italia: "Puntiamo sui valori" - Dopo la vittoria della Coppa Italia di calcio a 5 ospiti nei nostri studi a “Buongiorno Regione” il Presidente della Feldi Eboli Gaetano Di Domenico e il dirigente Sergio Russo ... 🔗rainews.it

Calcio a 5. Feldi Eboli nella storia: a Jesi arriva la prima Coppa Italia - Ovviamente è una battuta, perchè prima bisognerebbe portare a Eboli un secondo Tricolore e lavoreremo per questo, non vogliamo fermarci”. L'articolo Calcio a 5. Feldi Eboli nella storia ... 🔗msn.com

Calcio a 5, che spettacolo al Palatriccoli. Eboli trionfa in Coppa Italia davanti a migliaia di spettatori - JESI - La Feldi Eboli conquista la Coppa Italia di futsal superando l ... Il match Sotto gli occhi del Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia e del CT dell’Italfutsal Salvo Samperi, ... 🔗anconatoday.it