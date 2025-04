Sulprizio il Santo giovane Francesco fece pressing per accelerare la pratica

In occasione della canonizzazione di Carlo Acutis esce una raccolta di canzoni ispirate alla figura e al pensiero del giovane santo - ROMA – Domenica 27 aprile in occasione della canonizzazione di Carlo Acutis, La Gloria – casa discografica cristiana – pubblica in tutte le piattaforme digitali “PELLEGRINO DELL’INFINITO”, una raccolta di canzoni ispirate alla figura e al pensiero del giovane santo. Il progetto alterna brani che presentano Carlo Acutis (Non io ma Dio, Ctrl+D, Così mi hai voluto), brani sull’importanza della preghiera personale (A tua immagine, Vertigine dentro), sulla presa di coscienza che ciascuno di noi è importante, unico ed amato da Dio (Sono speciale, Come un Prodigio), sulla devozione a Maria ... 🔗lopinionista.it

Tragedia in casa: un malore stronca la giovane vita di Veronica, una mamma di appena 27 anni. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla. E’ successo in località Santo Stefano, ad Arce - Un dramma ha colpito la comunità di Arce, dove la ventisettenne Veronica Cefalù ha perso la vita nelle prime ore del mattino in località Santo Stefano. Il malore improvviso ha colto la giovane nella sua abitazione, spingendo il compagno a chiamare immediatamente i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo dell’Ares 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Intervento delle forze dell’ordine Oltre al personale medico, sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica della tragedia. 🔗dayitalianews.com

San Gabriele dell'Addolorata: il giovane santo del 27 febbraio - La Vita di San Gabriele San Gabriele dell'Addolorata è uno dei santi più amati e venerati in Italia, soprattutto tra i giovani. Nato il 1 marzo 1838 a Assisi, il suo nome di battesimo era Francesco Possenti. Proveniente da una famiglia benestante, Francesco condusse un'infanzia e un'adolescenza serene, ma segnate da una profonda spiritualità e devozione verso la Madonna. La sua vita cambiò radicalmente quando, durante una processione, sentì una chiamata interiore che lo spinse a entrare nell'ordine dei Passionisti, assumendo il nome di Gabriele dell'Addolorata. 🔗quotidiano.net

