Funerali PapaZelensky arrivato a Roma

Funerali Papa: Zelensky arrivato a Roma

arrivato a Roma per partecipare ai Funerali di Papa Francesco insieme alla First Lady Olena Zelenska. Lo ha riferito il suo portavoce. Ieri il presidente ucraino aveva affermato di non essere certo di "avere il tempo" per venire a Roma e per poter rivedere il presidente americano Trump che pure prenderà parte ai Funerali di Bergoglio. Un alto funzionario di Kiev ha riferito all'agenzia Afp che è possibile un incontro tra i due presidenti Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.35 Il presidente ucraino Zelensky èper partecipare aidi Papa Francesco insieme alla First Lady Olena Zelenska. Lo ha riferito il suo portavoce. Ieri il presidente ucraino aveva affermato di non essere certo di "avere il tempo" per venire ae per poter rivedere il presidente americano Trump che pure prenderà parte aidi Bergoglio. Un alto funzionario di Kiev ha riferito all'agenzia Afp che è possibile un incontro tra i due presidenti

