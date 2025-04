Tragedia nell’agro aversano Christian muore a 26 anni

Dramma nella serata di ieri, venerdì 25 aprile, dove poco prima delle 22, un giovane di 26 anni, Christian Cantiello, di Santa Maria Capua Vetere, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua moto. La Tragedia si è consumata lungo la strada che collega l'agro aversano.

