Il business degli anziani a Firenze chi ci guadagna e quanto

Firenze, anziani morti intossicati in casa di riposo: si indaga per omicidio colposo - (Adnkronos) – La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per i tre anziani morti nelle case di riposo a causa di un focolaio di gastroenterite, che ha coinvolto quattro Rsa con 114 intossicati su 173 ospiti complessivi, suddivisi tra due strutture a Firenze e due nel Mugello, che fanno parte del Gruppo […] 🔗periodicodaily.com

Anziani morti in Rsa a Firenze: aperta inchiesta - FIRENZE – Anziani morti in Rsa a Firenze: aperta inchiesta La Procura di Firenze, procuratore capo Filippo Spiezia, ha aperto un fascicolo sul caso dei tre anziani morti ospiti in Rsa di Firenze per sospette intossicazioni alimentari. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per accertare le cause. Le indagini sono portate avanti con la collaborazione dei tecnici della Asl che ha disposto un’ispezione in quattro case di riposo private servite dallo stesso centro di cottura che prepara gli alimenti serviti nelle mense. 🔗corrieretoscano.it

Firenze: due anziani morti in Rsa. Altri ricoverati per malori. Sospetta intossicazione alimentare. Disposta l’autopsia - Due persone anziane che vivevano nella Rsa "Villa Desiderio" di Settignano, una donna di 89 anni e un uomo di 88, sono morti per una sospetta intossicazione alimentare. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Altre persone anziane ricoverate nello stessa residenza sanitaria assistita avrebbero accusati malori. Alcuni sono stati ricoverati in gravi condizioni a Careggi. Per altri ancora, pur colpiti da malesseri, non è stato necessario il ricovero L'articolo Firenze: due anziani morti in Rsa. 🔗.com

