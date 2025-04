Golf Yan Liu in testa a metà Chevron Championship Moresco al limite del taglio

Chevron Championship, il primo Major femminile nel Golf. Nelle prime ore del sabato texano si deciderà chi andrà avanti e chi no: intanto c'è la sicurezza di Yan Liu al comando. La cinese guida con -7, lo stesso score di ieri, avendo girato pari con il par nelle seconde 18 buche ed approfittato di un rivolgimento pressoché totale della situazione alle sue spalle.Dietro di lei, infatti, è furiosa la rimonta di molte del gruppo delle seconde a -6: le americane Lindy Duncan (32 posti guadagnati) e Sarah Schmelzel (14), la giapponese Mao Saigo (14) e la sudcoreana Hyo Joo Kim. A proposito di Corea del Sud, colei che ieri era la co-leader, Haeran Ryu, scende in sesta posizione assieme alla connazionale Hye-Jin Choi, all'USA Angel Yin, alla belga Manon de Roey e alla cinese Weiwei Zhang (che deve ancora finire tre buche): per tutte -5.

