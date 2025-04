Calciomercato Inter Frattesi lascia in estate Decisione presa sul centrocampista dal club nerazzurro

Frattesi verso l’addio all’Inter la prossima estate: il centrocampista prepara i saluti alla squadra di Simone Inzaghi Calciomercato.com ha fatto il punto su Frattesi Inter, il centrocampista nerazzurro dovrebbe lasciare i nerazzurri in estate salvo colpi di scena. La Roma potrebbe tornare a bussare alla porta, così come resiste anche l’idea Napoli in Italia. LA . Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Frattesi lascia in estate? Decisione presa sul centrocampista dal club nerazzurro Leggi su Calcionews24.com verso l’addio all’la prossima: ilprepara i saluti alla squadra di Simone Inzaghi.com ha fatto il punto su, ildovrebbere i nerazzurri insalvo colpi di scena. La Roma potrebbe tornare a bussare alla porta, così come resiste anche l’idea Napoli in Italia. LA .

