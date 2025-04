Elettromeccanica Angelini Cesena sfida Giorgione Pallavolo per il rush finale in serie B1

Elettromeccanica Angelini è pronta a tornare in campo nel campionato di serie B1 di volley femminile per il rush finale della regular season: domani, alle 17.30, Cesena sarà infatti impegnata nella delicata trasferta a Castelfranco Veneto contro Giorgione Pallavolo.Entrambe le formazioni arrivano da un successo: le venete hanno compiuto l’impresa di battere 3-1 la capolista Bologna, che nel mentre si è aggiudicata la Coppa Italia di serie B1, mentre le romagnole hanno centrato una vittoria pesantissima contro Padova, anche loro per 3-1.La lotta per i playoff è dunque più aperta che mai: mancano appena tre giornate alla conclusione della stagione regolare, Cesena è quarta con i suoi 47 punti, a -1 dalla terza Vicenza. Ogni match vale oro. All’andata Benazzi e compagne si imposero 3-1. Ilrestodelcarlino.it - Elettromeccanica Angelini Cesena sfida Giorgione Pallavolo per il rush finale in serie B1 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Dopo la sosta per le festività pasquali, l’è pronta a tornare in campo nel campionato diB1 di volley femminile per ildella regular season: domani, alle 17.30,sarà infatti impegnata nella delicata trasferta a Castelfranco Veneto contro.Entrambe le formazioni arrivano da un successo: le venete hanno compiuto l’impresa di battere 3-1 la capolista Bologna, che nel mentre si è aggiudicata la Coppa Italia diB1, mentre le romagnole hanno centrato una vittoria pesantissima contro Padova, anche loro per 3-1.La lotta per i playoff è dunque più aperta che mai: mancano appena tre giornate alla conclusione della stagione regolare,è quarta con i suoi 47 punti, a -1 dalla terza Vicenza. Ogni match vale oro. All’andata Benazzi e compagne si imposero 3-1.

