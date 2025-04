Rimini si prepara ai playoff turnover in vista contro il Pineto

Rimini che, dopo aver chiuso il conto contro il Pineto, aspetterà la fase nazionale dei playoff per entrare in gioco. A mister Buscè il compito di dosare le energie dei suoi, cosa che peraltro il tecnico campano sta facendo da più di qualche giorno. La vittoria della Coppa Italia, infatti, ha permesso al Rimini di mettere la testa ai playoff con largo anticipo rispetto alle dirette concorrenti. E allora c'è da aspettarsi che per la gara di domani al 'Neri' il turnover già sempre abbondante lo diventi ancora di più.Magari concedendo spazio a quei giocatori che sin qui ne hanno avuto meno, anche se in casa biancorossa in questa stagione, per necessità o per volontà, in tanti hanno messo parecchi minuti nelle gambe.

