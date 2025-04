Benessere famiglie modenesi prime in Italia per spesa nei beni durevoli

beni durevoli (7 miliardi e 174 milioni di euro), il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della media. Modenatoday.it - Benessere, famiglie modenesi prime in Italia per spesa nei beni durevoli Leggi su Modenatoday.it Nel 2024, in Emilia-Romagna sono stati spesi poco più di 7 miliardi di euro in(7 miliardi e 174 milioni di euro), il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della media.

Cosa riportano altre fonti

