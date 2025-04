Al Parco della Provianda di Verona è iniziata la Festa d Aprile

Nella mattinata di venerdì 25 aprile centinaia di cittadini sono scesi in piazza, a Verona, in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il corteo, che ha attraversato le vie del centro città, ha lanciato un messaggio chiaro: ancora oggi serve.

