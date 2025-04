Ahsoka 2 intervista a Hayden Christensen Esploreremo un lato di Anakin che non abbiamo mai visto

abbiamo visto solo nelle serie animate. Sembra incredibile visto l'affetto dimostrato alla Star Wars Celebration dai fan (che, in migliaia, gli hanno cantato anche tanti auguri: il suo compleanno è infatti il 19 aprile), ma per anni Hayden Christensen è stato oggetto di molto odio ingiustificato. L'attore è stato scelto da George Lucas come interprete di uno dei personaggi più complessi della storia del cinema: quello di Anakin Skywalker. Il prescelto, il Jedi più potente, che però smarrisce la via e abbraccia il lato Oscuro, diventando il terribile Darth Vader. Difficile pensare a un ruolo più iconico. Eppure, schiacciato dal peso delle critiche, Christensen si è . Movieplayer.it - Ahsoka 2, intervista a Hayden Christensen: "Esploreremo un lato di Anakin che non abbiamo mai visto" Leggi su Movieplayer.it L'attore tornerà sul set con Rosario Dawson: Dave Filoni potrà finalmente mostrare in live action una parte della vita del personaggio chesolo nelle serie animate. Sembra incredibilel'affetto dimostrato alla Star Wars Celebration dai fan (che, in migliaia, gli hanno cantato anche tanti auguri: il suo compleanno è infatti il 19 aprile), ma per anniè stato oggetto di molto odio ingiustificato. L'attore è stato scelto da George Lucas come interprete di uno dei personaggi più complessi della storia del cinema: quello diSkywalker. Il prescelto, il Jedi più potente, che però smarrisce la via e abbraccia ilOscuro, diventando il terribile Darth Vader. Difficile pensare a un ruolo più iconico. Eppure, schiacciato dal peso delle critiche,si è .

