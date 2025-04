Faenza ricorda gli 80 anni dalla Liberazione Il sindaco Isola Celebrare la Resistenza significa stare dalla parte giusta

anni dalla Liberazione dal nazifascismo a Faenza. A seguire il corteo si è spostato al Faenza War Cemetery in via Santa. Ravennatoday.it - Faenza ricorda gli 80 anni dalla Liberazione. Il sindaco Isola: "Celebrare la Resistenza significa stare dalla parte giusta" Leggi su Ravennatoday.it Si è aperta venerdì mattina alle 9 nella Basilica Cattedrale, con la funzione religiosa celebrata dal vicario generale Michele Morandi, la giornata di celebrazione per gli 80dal nazifascismo a. A seguire il corteo si è spostato alWar Cemetery in via Santa.

Colle ricorda 80 anni eccidio Salussola - 10.36 "Ricorrono gli 80 anni dell'eccidio di Salussola. La Repubblica si inchina ai partigiani della XII Divisione Garibaldi,ferocemente torturati e poi fucilati per mano dei fascisti". Così il presidente Mattarella in un messaggio,ricordando che quella Divisione"si rese protagonista dei più significativi momenti della Guerra di Liberazione". "Il loro sacrificio, i valori alla base della loro scelta hanno dato vita ai principi fondamentali della nostra Carta:libertà,democrazia,pace,giustizia sociale" che sono "la meta" cui ambire. 🔗servizitelevideo.rai.it

80° anniversario della Liberazione. La partigiana Iris Versari ricordata a Faenza da Walter Veltroni foto - Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà del Comune di Faenza, in una sala del Consiglio comunale ... 🔗ravennanotizie.it

