Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna inizia la sfida per i play off scudetto

Paganelli Modena in serie A, inizia domani sul diamante bolognese dell’Athletics. Dopo settimane di preparazione tecnico tattica agli ordini del manager Domenico Pisano, dei coach Malagoli, Duarte, Righi, del pitching coach Burguillos, i gialloblù escono allo scoperto. Pronti alla battaglia per un sogno mai nascosto di un campionato da grandi protagonisti. Cinque i team rivali di Modena: Athletics Bologna, New Rimini, Godo Ravenna, Pedrera Rimini, Fiorentina. Le prime due classificate nella prima fase, accedono ai play off scudetto. Impresa non facile visti i quotati avversari in un girone di qualificazione senza favoriti: tutti alla pari pronti alle venti sfide qui a luglio. I ragazzi del manager Pisano, hanno lavorato come non mai, peccato le poche amichevoli disputate a causa del maltempo. Sport.quotidiano.net - Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna: inizia la sfida per i play off scudetto Leggi su Sport.quotidiano.net La grande avventura della nuovainA,domani sul diamante bolognese dell’. Dopo settimane di preparazione tecnico tattica agli ordini del manager Domenico Pisano, dei coach Malagoli, Duarte, Righi, del pitching coach Burguillos, i gialloblù escono allo scoperto. Pronti alla battaglia per un sogno mai nascosto di un campionato da grandi protagonisti. Cinque i team rivali di, New Rimini, Godo Ravenna, Pedrera Rimini, Fiorentina. Le prime due classificate nella prima fase, accedono aioff. Impresa non facile visti i quotati avversari in un girone di qualificazione senza favoriti: tutti alla pari pronti alle venti sfide qui a luglio. I ragazzi del manager Pisano, hanno lavorato come non mai, peccato le poche amichevoli disputate a causa del maltempo.

Se ne parla anche su altri siti

Paganelli Modena: pareggio 3-3 nel test stagionale a Rimini - Primo test stagionale della nuova Paganelli Modena, ieri a Rimini. Con questa formazione i gialloblu hanno pareggiato 3 a 3, come amichevole niente extra inning. Modena è in salute con una formazione sperimentale: sul monte Calero, Ecudero, Dall’ Olio, Martinelli, catcher Lambertini, Angelotti, Cirilli, Vasquez (Martinez), Ferri, Moronta, Guevara, Russo, dh battitori designati Vecchi, Scerrato, Martinez. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornato il disciplinare del Balsamico di Modena, debutta l'Igp "Riserva" - Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 3 febbraio del decreto del 22 gennaio 2025, sono entrate in vigore alcune importanti novità per il disciplinare di produzione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP è soddisfatto per il... 🔗modenatoday.it

Un veicolo ad idrogeno made in Modena: debutta "Mimì", pensato per i trasporti dell'ultimo miglio - Arriva il veicolo a idrogeno "che rivoluziona la mobilità sostenibile". Lo annuncia Confindustria Emilia, dando appuntamento per mercoledì 26 febbraio all'auditorium Beccaria di Unimore per un incontro promosso con Bieffe Project. Per l'occasione verrà presentato, "in anteprima mondiale", Mimì... 🔗modenatoday.it

Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna: inizia la sfida per i play off scudetto; Paganelli Modena: pareggio 3-3 nel test stagionale a Rimini; Paganelli Modena: pareggio 3-3 nel test stagionale a Rimini; Baseball. Paganelli Modena, la sorpresa di mercato. Arriva Escudero Almora. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna: inizia la sfida per i play off scudetto - La grande avventura della nuova Paganelli Modena in serie A, inizia domani sul diamante bolognese ... Paganelli Modena si presenta al debutto con line up attacco top secret. Catcher: Scerrato, ... 🔗msn.com

Paganelli Modena: pareggio 3-3 nel test stagionale a Rimini - Primo test stagionale della nuova Paganelli Modena, ieri a Rimini ... La prima gara di serie “C”, vede il debutto domani pomeriggio 6 Aprile, a Imola. Osservati speciali, le “promesse ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Multinazionale Modena. Sei coach da tutto il mondo - Softball Modena: dopo anni ritornano le ragazze, dai 13 ai 19 anni, guidate dal Manager Mauro Brandoli, coach De Renzi, Panizza e Selvaggi. Paganelli Pulizie Service debutta in serie A ... 🔗msn.com