Salernitana la cura Marino è una certezza

Salernitana sul Cosenza. La partita dell’Arechi è la cartina di tornasole del lavoro fin qui svolto da Marino. Al di là della media punti, chiaramente positiva considerando le due vittorie in altrettanti incontri disputati, la vittoria sull’undici silano ci regala diverse certezze. Anzitutto il blocco psicologico del gruppo, sul quale l’allenatore è riuscito ad incidere nell’intervallo. Quindi i cambi tutt’altro che conservativi effettuati dopo la rete del vantaggio. Infine la scelta degli uomini, a cominciare proprio dall’autore dell’1-0. Resta un mistero il motivo per il quale Corazza fosse rimasto clamorosamente ai margini del gruppo fino all’approdo in granata dell’ex Udinese. Anteprima24.it - Salernitana, la cura Marino è una certezza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloChi ancora oggi propina la storiella dell’allenatore che non incide sulle prestazioni è stato smentito dalla vittoria dellasul Cosenza. La partita dell’Arechi è la cartina di tornasole del lavoro fin qui svolto da. Al di là della media punti, chiaramente positiva considerando le due vittorie in altrettanti incontri disputati, la vittoria sull’undici silano ci regala diverse certezze. Anzitutto il blocco psicologico del gruppo, sul quale l’allenatore è riuscito ad incidere nell’intervallo. Quindi i cambi tutt’altro che conservativi effettuati dopo la rete del vantaggio. Infine la scelta degli uomini, a cominciare proprio dall’autore dell’1-0. Resta un mistero il motivo per il quale Corazza fosse rimasto clamorosamente ai margini del gruppo fino all’approdo in granata dell’ex Udinese.

