Agec ancora tanti alloggi sfitti Ma non su tutti si può intervenire

alloggi sfitti. Un intervento duplice da parte di Agec che sembra stia dando buoni frutti. È stato, infatti da poco approvato il bilancio. Veronasera.it - Agec, ancora tanti alloggi sfitti. Ma non su tutti si può intervenire Leggi su Veronasera.it Da una parte il piano aziendale e dall'altra la possibilità offerta ad enti e associazioni veronesi di sistemare e assumere la gestione di una parte degli. Un intervento duplice da parte diche sembra stia dando buoni frutti. È stato, infatti da poco approvato il bilancio.

Agec dà i numeri del Piano riatti 2025: quasi 600 gli appartamenti sfitti. - (di Christian Gaole) “È in atto una vera e propria emergenza abitativa. Si assiste a un aumento di domanda a fronte di un’offerta ridotta” ha avvertito ... 🔗giornaleadige.it

