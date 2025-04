Contro la Moschea chiusa in via Piave Ittihad ricorre in Cassazione

Ittihad, quella della Moschea chiusa dal Consiglio di Stato tra via Piave e via De Amicis.I circa 500 bengalesi hanno già pronto. Veneziatoday.it - Contro la Moschea chiusa in via Piave Ittihad ricorre in Cassazione Leggi su Veneziatoday.it La manifestazione è stata rinviata. La preghiera del venerdì a causa del maltempo, non si è svolta nel parco Piraghetto, come doveva essere per l'associazione, quella delladal Consiglio di Stato tra viae via De Amicis.I circa 500 bengalesi hanno già pronto.

