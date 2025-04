Basket B Interregionale Use Computer Gross vince contro Derthona e si prepara ai play off

Derthona48use empoli68GULLIVER SUPERMERCATI Derthona: Di Meo 7, Fogliato 2, Lisini 3, Farias 4, Albertinazzi 2, Bellinaso 6, Korlatovic, Diodati 7, Aprile 2, Brizzi 4, osovic 8, Ouman 3. All.: Ansaloni.USE Computer Gross: Giannone 13, Baldacci, Baccetti 4, Sesoldi 3, Rosselli 12, De Leone 8, Mazzoni, Quartuccio 2, Tosti 2, Giantini 1, Regini 4, Maric 19. All.: Valentino.Arbitri: Sabatino di Piacenza e Mattacheo di Valenza.Parziali: 8-18; 22-27; 31-47.TORTONA – L'Use Computer Gross chiude in bellezza la seconda fase di B Interregionale espugnando il campo del Derthona con un eloquente più venti. Già in tasca il pass per i play-off, con questa vittoria i biancorossi chiudono al quinto posto e nel primo turno degli spareggi per la promozione affronteranno Borgomanero.Tornando al match del Pala Camagna Maric si presenta con la specialità della casa, la tripla, e lo imita de Leone (0-5).

