Camera di commercio 77 milioni per le imprese e contributi in crescita di 115 milioni

imprese del territorio per 7,7 milioni di euro, con investimenti in ambiti quali digitale, sostenibilità, turismo, internazionalizzazione, formazione e lavoro. Il bilancio consuntivo 2024 della Camera di commercio di Padova - approvato dal Consiglio dell’ente di piazza. Padovaoggi.it - Camera di commercio: 7,7 milioni per le imprese e contributi in crescita di 1,15 milioni Leggi su Padovaoggi.it Interventi a favore delledel territorio per 7,7di euro, con investimenti in ambiti quali digitale, sostenibilità, turismo, internazionalizzazione, formazione e lavoro. Il bilancio consuntivo 2024 delladidi Padova - approvato dal Consiglio dell’ente di piazza.

Su questo argomento da altre fonti

Riforma Consorzi Asi, Albanese (Camera di Commercio): "Dopo anni arriva la norma che mette ordine" - “Attesa da tanti anni finalmente è arrivata a conclusione, con l’approvazione dell’Ars, la riforma dei Consorzio Asi. Per questa ragione, la Camera di Commercio Palermo Enna esprime apprezzamento e plauso all’Assemblea regionale siciliana, al governo Schifani e all’assessore Edy Tamajo per il... 🔗palermotoday.it

Artigianato a Pisa: la Camera di Commercio registra un calo - Pisa, 12 febbraio 2025 - Alla fine del 2024, l’artigianato della Toscana Nord Ovest mostra segnali contrastanti. La provincia di Lucca registra 10.416 imprese artigiane (-0,9% rispetto al 2023), Massa-Carrara ne conta 4.676 (-0,2%) e Pisa quasi diecimila (-0,1%). Il settore delle costruzioni segna un calo a Lucca ma cresce leggermente a Massa-Carrara e Pisa. Nel manifatturiero, soffrono diversi comparti, mentre crescono nautica, riparazione di macchinari e alcuni servizi alla persona. 🔗lanazione.it

La Camera di Commercio assume un funzionario nel settore Servizio risorse e patrimonio: come fare domanda - La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno di un funzionario da collocare al Servizio risorse e patrimonio. L'assunzione avverrà con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo... 🔗riminitoday.it

Camera di Commercio di Trento: avanzo di bilancio di 1,1 milioni. Paissan: «Ora un fondo per commercio, ristorazione e servizi»; Padova, in vendita il 70% di Interporto; Pronta la vendita del 70% dell’Interporto di Padova; 143 milioni in quattro anni dalla Camera di Commercio a Torino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Camera di commercio: 7,7 milioni per le imprese e contributi in crescita di 1,15 milioni - Approvato dal Consiglio il Bilancio 2024, con un avanzo di 394 mila euro. In aumento i proventi derivanti dall’attività di mediazione e la capacità dell’ente di attrarre contributi dall’Unione Europea ... 🔗padovaoggi.it

Arezzo, degrado all’ex Camera di commercio - Arezzo, 24 aprile 2025 – Un tempo emblema della solidità economica di Arezzo e dell’intera provincia, oggi è il simbolo di un fallimento urbano e sociale sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando dell ... 🔗msn.com

Camera Commercio Romagna: “In Regione l’export Usa vale oltre 10 miliardi di euro” - La Camera di Commercio Romagna traccia un quadro dell’import export commerciale, con particolare riferimento agli Stati Uniti d’America. Nel 2024, nell’area Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, le ... 🔗chiamamicitta.it