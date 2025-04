È un piacere ritrovare in testa alla classifica dei libri più letti uno scrittore generoso un giornalista acuto e un uomo buono come Beppe Severgnini

Severgnini, mio nonno e mio ononimo, diceva, con la capacità di sintesi dei contadini: "Èign vèch l'è l'ültima vacàda", diventare vecchi è l'ultima vaccata. Mio padre, notaio filosofico, specializzato in testamenti e successioni, ci faceva notare: l'alternativa è peggiore».

Francesca Polizzi: “Mi sono persa per piacere a qualcun altro, ma ho imparato” - Francesca Polizzi, 24 anni, nota corteggiatrice del programma Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua autoeliminazione dal programma. Conosciuta per la sua eleganza e il suo percorso particolare, laureata in Lingue e Letterature, insegnante di inglese e cinese, originaria di Palermo ma residente a Venezia, Francesca è anche una creator […] L'articolo Francesca Polizzi: “Mi sono persa per piacere a qualcun altro, ma ho imparato” proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Conferenza stampa Thiago Motta pre Fiorentina Juve: «Mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Il mio futuro non è una priorità, sono il primo a mettersi sempre in discussione» - di Marco BaridonConferenza stampa Thiago Motta pre Fiorentina Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 29ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – C’è una zona Champions da conquistare per la Juve in questo finale di stagione, e tanto passa dalla trasferta di domani dei bianconeri sul campo della Fiorentina al Franchi. Il modo migliore, la vittoria, per dimenticare anche la debacle contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Il figlio del deputato Fdi Antoniozzi e la gang dei Rolex: “Agiva per il piacere di trasgredire le regole” - Le parole gip del tribunale di Roma, Emanuela Attura, nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo Antoniozzi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

