Fiorini Pesaro Rugby onora Luca Cardellini nella sfida decisiva contro Valsugana

Luca Cardellini, il giovane giallorosso scomparso in un incidente stradale la mattina di Pasqua, accompagnerà la Fiorini Pesaro Rugby nell’ultima partita della stagione regolare. Il Teknowool Rugby Park infatti domani ospiterà alle 15.30 una partita cruciale per la formazione pesarese di serie A che giocherà l’ultima giornata della regular season contro il Valsugana, rispettivamente 2° e 1° in classifica, a tre punti di distanza. Per accedere ai playoff Pesaro sarà costretta a centrare una vittoria da cinque punti in classifica (con almeno quattro mete), per conquistare il primo gradino e non essere superata da Viadana che la affianca al secondo posto in classifica ma con cui ha gli scontri diretti a favore."Il nostro pensiero va, come prima cosa, ad accompagnare la famiglia, mettendoci a disposizione sia come società che come squadra, per qualsiasi bisogno – ad inquadrare il momento dei giallorossi l’allenatore Marcelo Martino -. Ilrestodelcarlino.it - Fiorini Pesaro Rugby onora Luca Cardellini nella sfida decisiva contro Valsugana Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il ricordo di, il giovane giallorosso scomparso in un incidente stradale la mattina di Pasqua, accompagnerà lanell’ultima partita della stagione regolare. Il TeknowoolPark infatti domani ospiterà alle 15.30 una partita cruciale per la formazione pesarese di serie A che giocherà l’ultima giornata della regular seasonil, rispettivamente 2° e 1° in classifica, a tre punti di distanza. Per accedere ai playoffsarà costretta a centrare una vittoria da cinque punti in classifica (con almeno quattro mete), per conquistare il primo gradino e non essere superata da Viadana che la affianca al secondo posto in classifica ma con cui ha gli scontri diretti a favore."Il nostro pensiero va, come prima cosa, ad accompagnare la famiglia, mettendoci a disposizione sia come società che come squadra, per qualsiasi bisogno – ad inquadrare il momento dei giallorossi l’allenatore Marcelo Martino -.

