Verso il Conclave tra il desiderio di continuità e quello di una svolta

Dopo la scomparsa di papa Francesco, il Collegio dei cardinali chiusi in Conclave si appresterà a scegliere il 266º successore di Pietro, chiamato a raccoglierne una pesante e complessa eredità. La Chiesa si trova oggi in un momento delicato: i "cantieri aperti" da Bergoglio, come lui stesso amava definirli, sono numerosi e toccano punti vitali.

