Non dovevano farlo Macron e Brigitte il gesto davanti salma di papa Francesco scatena la bufera

gesto compiuto dal presidente francese Emmanuel Macron davanti alla salma di papa Francesco ha innescato un acceso dibattito in una Francia che difende strenuamente la propria laicità. Venerdì, accompagnato dalla moglie Brigitte, il presidente si è recato nella basilica di San Pietro in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice, deceduto pochi giorni prima. La coppia si è inginocchiata di fronte alla salma, suscitando immediate critiche da parte di diversi esponenti politici e intellettuali francesi, che hanno visto nel gesto una pericolosa violazione del principio di separazione tra Stato e Chiesa.In Francia, dove la laicità è sancita dalla legge e profondamente radicata nella cultura nazionale, ogni manifestazione ufficiale di omaggio a un leader religioso deve avvenire esclusivamente in quanto figura di Stato. Leggi su Caffeinamagazine.it Ilcompiuto dal presidente francese Emmanuelalladiha innescato un acceso dibattito in una Francia che difende strenuamente la propria laicità. Venerdì, accompagnato dalla moglie, il presidente si è recato nella basilica di San Pietro in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice, deceduto pochi giorni prima. La coppia si è inginocchiata di fronte alla, suscitando immediate critiche da parte di diversi esponenti politici e intellettuali francesi, che hanno visto neluna pericolosa violazione del principio di separazione tra Stato e Chiesa.In Francia, dove la laicità è sancita dalla legge e profondamente radicata nella cultura nazionale, ogni manifestazione ufficiale di omaggio a un leader religioso deve avvenire esclusivamente in quanto figura di Stato.

