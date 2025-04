Weekend di volley sfide cruciali per la salvezza nei campionati locali

Fine settimana frammentato per le varie formazioni locali impegnate nei rispettivi campionati di volley, a causa dell'odierni funerali del Papa. Domani alle 17.30 per la B2 femminile la Pallavolo I'Giglio di Castelfiorentino sarà a Marciano della Chiana dove, alla palestra comunale, incontrerà la IUS Pallavolo Arezzo. Le valdelsane sono reduci da una bella vittoria casalinga che ha consentito loro di piazzarsi al dodicesimo posto in classifica ed affrontare con una certa sicurezza le aretine, le quali sono invece ultime con soli 4 punti. Assicurarsi l'intera posta in palio, per le biancorosse significherebbe fare un altro importante passo verso la salvezza. Arbitreranno Pardo e Garoni.In B1 femminile, invece, lunedì prossimo alle 21 la Montesport Montespertoli riceverà al Pala Alessandro di Baccaiano la VP volley Canniccia di Lucca.

