loro madre, le due gemelle australiane non solo hanno parlato all’unisono, ma hanno anche riprodotto gli stessi gesti e le stesse espressioni. Una coordinazione impressionante, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giornalisti. Ma per loro non è nulla di nuovo: «A volte ci sembra di essere la stessa persona», avevano dichiarato già nel 2016 a Good Morning Britain. Gli 80 anni delle gemelle Kessler guarda le foto «Non sappiamo perché succede. Iodonna.it - Non solo pronunciano le stesse parole allo stesso momento, ma il loro modo di gesticolare è quasi identico. Leggi su Iodonna.it È bastata una frase, pronunciata in perfetta sincronia, per rendere Bridgette e Paula Powers un caso mediatico internazionale: «Run, he’s got a gun». Durante un’intervista rilasciata a 7News Queensland sul furto d’auto con coinvolgimento dellamadre, le due gemelle australiane nonhanno parlato all’unisono, ma hanno anche riprodotto gli stessi gesti e leespressioni. Una coordinazione impressionante, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giornalisti. Ma pernon è nulla di nuovo: «A volte ci sembra di essere la stessa persona», avevano dichiarato già nel 2016 a Good Morning Britain. Gli 80 anni delle gemelle Kessler guarda le foto «Non sappiamo perché succede.

