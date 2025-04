Blu Volley Quarrata trionfa contro Donoratico vittoria netta in serie C femminile

Volley Quarrata non sbaglia, regalandosi un finale di stagione sereno: la squadra allenata da Davide Torracchi, infatti, ha strapazzato con il punteggio di 3-0 (5, 21, 21 i parziali) il fanalino di coda Donoratico al PalaMelo della città del mobile, nell'anticipo del terz'ultimo turno della regular season del girone B del campionato di serie C femminile, rinviato a giovedì 1 maggio per il lutto nazionale proclamato in occasione del funerale di Papa Francesco. Grazie a questa vittoria, la formazione di patron Stefano Ostento sale al settimo posto della classifica con 38 punti, alle spalle di Livorno 65, Pescia 63, Porcari 61, Pieve a Nievole e Lunigiana 43, Cascina 42 (Blu Volley e Lunigiana hanno disputato una partita in più)."È stata una gara senza storia – fanno sapere da casa quarratina – molto per demerito delle nostre avversarie, che hanno fatto più punti nel secondo e terzo set allorché coach Torracchi ha fatto girare tutte le atlete a disposizione.

