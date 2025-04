Il presidente De Pascale partecipa ai funerali di Papa Franesco

presidente della Regione, Michele de Pascale, parteciperà domani, sabato 26 aprile, a Roma ai funerali di Papa Francesco, che si terranno alle 10 in Vaticano con la messa celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re.Il presidente de Pascale sarà alle esequie nella delegazione in. Ravennatoday.it - Il presidente De Pascale partecipa ai funerali di Papa Franesco Leggi su Ravennatoday.it Ildella Regione, Michele de, parteciperà domani, sabato 26 aprile, a Roma aidiFrancesco, che si terranno alle 10 in Vaticano con la messa celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re.Ildesarà alle esequie nella delegazione in.

