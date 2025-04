Il prezzo del gas oggi 26 aprile 2025

Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 26 aprile 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è composto da diverse voci che includono i costi di approvvigionamento, trasporto, distribuzione e oneri di sistema. Questi elementi vengono combinati per determinare il prezzo finale che i consumatori pagano. Inoltre, le fluttuazioni del mercato internazionale e le politiche energetiche nazionali possono influenzare significativamente il costo del gas.prezzo del gas nel Servizio di Tutela e VulnerabilitàIl Servizio di Tutela e Vulnerabilità è un sistema di protezione per i consumatori vulnerabili che garantisce loro un prezzo stabilito per il gas.

