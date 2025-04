La messa esequiale in piazza Salus Populi Romani

messa esequiale celebrata oggi alle 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Francesco viene salutato come pastore e discepolo di Cristo. Con questo rito funebre si vuole esprimere la fede della Chiesa in Cristo Risorto. A presiederlo, in lingua latina e secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis nella nuova edizione del 2024 con le semplificazioni volute da Papa Bergoglio, è il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. I concelebranti sono 980, fra cardinali, vescovi e sacerdoti; ci sono poi 200 ministri della Comunione e oltre 4.000 presbiteri nella parte destra del sagrato, dove si trova la statua di San Pietro. Sono stati predisposti 225 pissidi per i fedeli, mentre per i sacerdoti sono stati preparati 80 calici e altrettante pissidi. Agi.it - La messa esequiale in piazza Salus Populi Romani Leggi su Agi.it AGI - Con lacelebrata oggi alle 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Francesco viene salutato come pastore e discepolo di Cristo. Con questo rito funebre si vuole esprimere la fede della Chiesa in Cristo Risorto. A presiederlo, in lingua latina e secondo quanto previsto nell'Ordo ExsequiarumPontificis nella nuova edizione del 2024 con le semplificazioni volute da Papa Bergoglio, è il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. I concelebranti sono 980, fra cardinali, vescovi e sacerdoti; ci sono poi 200 ministri della Comunione e oltre 4.000 presbiteri nella parte destra del sagrato, dove si trova la statua di San Pietro. Sono stati predisposti 225 pissidi per i fedeli, mentre per i sacerdoti sono stati preparati 80 calici e altrettante pissidi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, è il giorno dei funerali: il mondo a Piazza San Pietro. Come si svolgerà la messa esequiale - Migliaia di persone si sono radunate in Piazza San Pietro per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. Le esequie solenni, previste per le 10 di oggi, vedranno la partecipazione di oltre 160 delegazioni internazionali. L'articolo Papa Francesco, è il giorno dei funerali: il mondo a Piazza San Pietro. Come si svolgerà la messa esequiale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione. L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pasqua, migliaia in piazza San Pietro per la messa in Vaticano - Migliaia di persone stanno arrivando in piazza San Pietro in Vaticano per la Messa della domenica di Pasqua. Già dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code di fedeli agli ingressi. La Messa sarà celebrata dal cardinale Angelo Comastri. C’è attesa per comprendere ciò che farà Papa Francesco. Bergoglio, ieri, ha manifestato il desiderio di essere presente alla benedizione ‘Urbi et Orbi’. 🔗lapresse.it

La messa esequiale in piazza Salus Populi Romani; Addio Papa Francesco, i funerali a San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell'alba - Viktor Orban: “Voce incrollabile per la pace. Ci ha dato la forza”; Come si svolgeranno i funerali di papa Francesco: gli orari, i capi di Stato presenti e l'itinerario del corteo; Sono almeno 160 le delegazioni straniere. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne