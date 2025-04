Posillipo batte la Roma Vis Nova il tecnico Porzio Buona Prestazione mi aspetto gara 2 molto diversa

Posillipo. I rossoverdi vincono gara 1 superando la Roma Vis Nova per 11-8. Dopo un buon inizio, il Posillipo subisce il pareggio della Vis Nova per 4-4, prima di realizzare il break decisivo di 5-0 tra terzo e quarto periodo.Il primo gol della partita è di Milicic, in superiorità, pareggia Penava su rigore, Cuccovillo riporta in vantaggio i rossoverdi ancora in superiorità. Occasioni da una parte e dall'altra, Spinelli è bravo su Smiljevic, Cuccovillo realizza il 3-1 in controfuga al termine del primo quarto.Non si segna nella prima metà del secondo periodo, Radulovic sbaglia un primo rigore, Brguljan non fallisce dai 5 metri per il 4-1 a metà del secondo quarto. Torna a segnare Roma con Grossi, Cuccovillo sbaglia il rigore, si va all'intervallo sul 4-2 Posillipo.

Il nuovo Milan batte la Roma 3-1 e va in semifinale di Coppa Italia - AGI - Il Milan prosegue sulla scia positiva dopo il pareggio nel derby di campionato e batte la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: decisiva la doppietta di uno degli ex di serata, Abraham, a cui si aggiunge il gioiello firmato da Joao Felix, subito decisivo; in mezzo, la rete di Dovbyk a rendere meno amaro il passivo per i capitolini. Ora i rossoneri attendono in semifinale la vincente tra Inter e Lazio, che si sfideranno il prossimo 26 febbraio. 🔗agi.it

Pallanuoto, la De Akker batte la Roma Vis Nova ed è quarta in Serie A1 - Nel secondo anticipo della 22ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto il De Akker Team vince allo Stadio “P. Roghi” di Monterotondo, passando in casa della Roma Vis Nova, battuta con lo score di 10-12. Grazie al successo odierno i felsinei agganciano, a parità di match disputati, proprio la formazione capitolina e la Pallanuoto Trieste al quarto posto in classifica a quota 37 punti: il piazzamento vale l’approdo alle semifinali scudetto e la certezza della qualificazione alle Coppe Europee. 🔗oasport.it

Roma-Monza 4-0: Saelemaekers gol alla Dybala, Ranieri batte Nesta - La Roma vince per quattro a zero contro il Monza nel posticipo della 26esima giornata di Serie A. Non c'è storia all'Olimpico con la squadra di Ranieri che in campo con un ampio turnover non sbaglia l'approccio e sblocca subito la partita con una perla, un mancino a giro imparabile di... 🔗romatoday.it

