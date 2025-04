Novate Bus 89 S13 e una grande novità per la mobilità

Novate, Bus 89, S13 e una grande novità per la mobilità. Il sindaco Gian Maria Palladino, durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha risposto all’interrogazione posta dalle minoranze su come l’Amministrazione stia affrontando le problematiche legate ai disservizi della linea di bus Atm 89, che creano disagi per i pendolari Novatesi, anche alla luce della soppressione della . Leggi su Ilnotiziario.net , Bus 89, S13 e unaper la. Il sindaco Gian Maria Palladino, durante l’ultimo Consiglio Comunale, ha risposto all’interrogazione posta dalle minoranze su come l’Amministrazione stia affrontando le problematiche legate ai disservizi della linea di bus Atm 89, che creano disagi per i pendolarisi, anche alla luce della soppressione della .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Controlli su un bus diretto in Val Bidente, un giovane trovato in possesso di hashish - Forlì, 15 marzo 2025 - Proseguono le attività pianificate nell’ambito del tavolo tecnico interforze svoltosi in Questura, con servizi di controllo orientati a contrastare i comportamenti devianti e gli episodi di microcriminalità nel forlivese. Questa volta l’attività di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Forlì si è concentrata, con la collaborazione di Start Romagna, nel contrasto ad episodi di vandalismo, spaccio, bullismo e atteggiamenti di minaccia che sono stati segnalati negli ultimi mesi su alcune tratte del servizio di trasporto pubblico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Frosinone, scontro in autostrada tra un bus con 30 bambini e un camion: un ferito grave - Violento scontro tra un autobus con a bordo 30 bambini in gita scolastica e un camion: attimi di panico questa mattina lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, dove si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, la polizia e un elicottero. In base alle prime informazioni riportate da Repubblica, ci sarebbe un ferito grave, trasportato in ospedale in codice rosso. 🔗ilfattoquotidiano.it

Strage bus Avellino, Castellucci si è costituito in carcere dopo la condanna a sei anni - (Adnkronos) – Si è costituito oggi, sabato 12 aprile, in carcere l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Ieri per Castellucci è arrivata la sentenza dei giudici della Cassazione che, dopo circa quattro ore di Camera di Consiglio, hanno confermato la condanna a sei anni per la strage sull'A16 Napoli-Canosa, avvenuta il 28 luglio 2013, quando […] L'articolo Strage bus Avellino, Castellucci si è costituito in carcere dopo la condanna a sei anni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Novate Milanese, fermata soppressa: petizione contro Trenord. In aula è crisi tra maggioranza e minoranza. 🔗Approfondimenti da altre fonti