Lo stress fa aumentare la produzione di grasso che a sua volta provoca ansia È un circolo vizioso la scoperta nel nuovo studio

studio rivoluzionario, i ricercatori della McMaster University hanno rivelato un nuovo legame tra grasso corporeo (tessuto adiposo) e ansia, gettando luce sulla complessa relazione tra metabolismo e salute mentale. I risultati, pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Metabolism, sono particolarmente rilevanti dati i crescenti tassi di ansia e obesità, evidenziando l’importanza di comprendere i processi biologici sottostanti. “Comprendere il legame tra tessuto adiposo e ansia apre nuove strade per la ricerca e potenziali trattamenti”, afferma Gregory Steinberg, autore dello studio e professore presso il Dipartimento di Medicina della McMaster.“I nostri risultati evidenziano la complessa interazione tra metabolismo e salute mentale e speriamo che questo porti a risultati migliori per le persone che soffrono di ansia”, afferma Steinberg, titolare della Cattedra di Ricerca Canadese in Metabolismo e Obesità e co-direttore del Centro per la Ricerca su Metabolismo, Obesità e Diabete della McMaster. Ilfattoquotidiano.it - “Lo stress fa aumentare la produzione di grasso che, a sua volta, provoca ansia. È un circolo vizioso”: la scoperta nel nuovo studio Leggi su Ilfattoquotidiano.it In unorivoluzionario, i ricercatori della McMaster University hanno rivelato unlegame tracorporeo (tessuto adiposo) e, gettando luce sulla complessa relazione tra metabolismo e salute mentale. I risultati, pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Metabolism, sono particolarmente rilevanti dati i crescenti tassi die obesità, evidenziando l’importanza di comprendere i processi biologici sottostanti. “Comprendere il legame tra tessuto adiposo eapre nuove strade per la ricerca e potenziali trattamenti”, afferma Gregory Steinberg, autore delloe professore presso il Dipartimento di Medicina della McMaster.“I nostri risultati evidenziano la complessa interazione tra metabolismo e salute mentale e speriamo che questo porti a risultati migliori per le persone che soffrono di”, afferma Steinberg, titolare della Cattedra di Ricerca Canadese in Metabolismo e Obesità e co-direttore del Centro per la Ricerca su Metabolismo, Obesità e Diabete della McMaster.

