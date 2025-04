Yuasa Battery Grottazzolina Ultima Sfida a Modena e Torneo di Primavera

Modena per la Yuasa Battery Grottazzolina. Sarà l’Ultima fatica di una stagione lunghissima che però ha avuto il grande merito di regalare enormi emozioni e grandissime soddisfazioni all’intera piazza. Ultima gara stagionale lontano dal pubblico amico, quel pubblico che proprio mercoledì ha tributato ai propri ragazzi un grande applauso nonostante lo 0-3 subito contro Milano in una gara comunque intensa, in cui la maggiore attenzione e forza di Milano nei momenti chiave alla fine ha fatto la differenza.Proprio questa l’analisi fatta da uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra ovvero Andrea Marchisio, da due anni leader assoluto della seconda linea della Yuasa, e ottimo protagonista anche mercoledì scorso. "Diciamo che abbiamo forse patito un po’ troppo in ricezione su alcuni turni di battuta loro interessanti ma sui quali ci abbiamo anche messo un po’ del nostro. Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina: Ultima Sfida a Modena e Torneo di Primavera Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si avvicina il match di domenica nel tempio del volley diper la. Sarà l’fatica di una stagione lunghissima che però ha avuto il grande merito di regalare enormi emozioni e grandissime soddisfazioni all’intera piazza.gara stagionale lontano dal pubblico amico, quel pubblico che proprio mercoledì ha tributato ai propri ragazzi un grande applauso nonostante lo 0-3 subito contro Milano in una gara comunque intensa, in cui la maggiore attenzione e forza di Milano nei momenti chiave alla fine ha fatto la differenza.Proprio questa l’analisi fatta da uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra ovvero Andrea Marchisio, da due anni leader assoluto della seconda linea della, e ottimo protagonista anche mercoledì scorso. "Diciamo che abbiamo forse patito un po’ troppo in ricezione su alcuni turni di battuta loro interessanti ma sui quali ci abbiamo anche messo un po’ del nostro.

Su questo argomento da altre fonti

Yuasa Battery Grottazzolina sfida Sonepar Padova per i Playoff Challenge - Dimenticare subito la sconfitta in tre set di Cisterna e continuare la striscia positiva contro Padova. Ecco l’obiettivo della Yuasa Battery Grottazzolina che si sta preparando a scendere in campo domenica alle ore 16 in casa della Sonepar Padova, una sfida arrivata al quarto incrocio stagionale. Padova ha vinto al PalaSavelli nel girone dei andata per poi essere battuta 3-1 nel girone di ritorno, a casa propria, da una Yuasa allora in pieno magic moment che si involava verso il traguardo della salvezza anticipata. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina: sfide cruciali contro Verona e Milano al PalaSavelli - Secondo ko per la Yuasa Battery Grottazzolina a Padova in questi Playoff Challenge, un match caratterizzato anche dalle tante assenze come quelle di Zhukouski, Petkovic e Comparoni non al meglio della condizione. Non una stagione particolarmente felice in tal senso per una Yuasa che soprattutto nella prima parte di stagione ha avuto tanta sfortuna da questo punto di vista. "Contro Padova - commenta il coach Massimiliano Ortenzi - abbiamo fatto tanta fatica nel cambio palla e in ricezione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina sfida Milano al PalaSavelli nei Playoff Challenge - E’ tempo di ritornare, dopo appena quattro giorni, ancora al PalaSavelli per la Yuasa Battery Grottazzolina. Dopo quasi due mesi di assenza dal Palas amico c’è stato il rientro in grande stile con il successo su Verona, reduce da due vittorie di fila. Ora la voglia è quella di dare ancora continuità al proprio cammino in questo quarto turno dei Playoff Challenge e per farlo la squadra è pronta a scendere in campo per affrontare alle 20,30 Milano in un match che conta moltissimo anche in chiave qualificazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina: Ultima Sfida a Modena e Torneo di Primavera; Playoff SuperLega Volley: la Yuasa Battery Grottazzolina perde contro Milano nell'ultimo appuntamento interno; Yuasa Battery Grottazzolina sfida Milano al PalaSavelli nei Playoff Challenge; Cisterna Volley torna in campo contro Yuasa Battery Grottazzolina. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Yuasa Battery Grottazzolina: Ultima Sfida a Modena e Torneo di Primavera - La Yuasa Battery Grottazzolina affronta l'ultima sfida stagionale a Modena e ospita il Torneo di Primavera al PalaGrotta. 🔗msn.com

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione casalinga con sconfitta contro Milano - Nonostante la sconfitta contro Milano, la stagione della Yuasa Battery Grottazzolina è stata straordinaria e apprezzata dal pubblico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina sfida Milano al PalaSavelli nei Playoff Challenge - La Yuasa Battery Grottazzolina affronta Milano al PalaSavelli per il quarto turno dei Playoff Challenge, decisivo per la qualificazione. 🔗msn.com