Sport.quotidiano.net - Inzaghi guida la squadra al decimo successo esterno con prestazioni eccezionali Leggi su Sport.quotidiano.net SEMPER 6,5 Freddo e concentrato sino all’ultimo minuto nonostante l’ennesima gara da spettatore: perfetto in tutte le uscite e incolpevole nel gol.CALABRESI 7 Seconda gara consecutiva da titolare e altra prova piena di dedizione. Assurda la decisione di Var e arbitro di punire col fallo il suo anticipo perfetto in occasione della rete di Meister.CARACCIOLO 7,5 Si francobolla a Borrelli e lo costringe a giocare costantemente con le spalle alla porta.CANESTRELLI 6,5 Torna dalla squalifica e si riappropria del centrosinistra difensivo con il carisma di chi, ormai, è un pilastro umano e sportivo.TOURÈ 7 Mette a referto il quinto sigillo di una stagione eccezionale, nella quale si è riscoperto elemento indispensabile per apporto fisico e tecnico.SOLBAKKEN 7 Fino all’intervallo recupera una mole impressionante di palloni, convertendo così in ripartenze le azioni avversarie interrotte.

SEMPER 6 Rischia soltanto dopo pochi minuti, quando Girma alza troppo la mira dal limite. Poi ancora una volta fa da spettatore non pagante. CALABRESI 7 Viene tolto dalla naftalina dopo tre mesi esatti dalla sua ultima da titolare. Non fa rimpiangere lo squalificato Canestrelli, piazzando la verticale per Moreo in occasione del primo gol. RUS 6,5 Mette piede in campo e cala il tris. Il Var gli annulla la gioia con eccessiva puntigliosità.

Sacchi: «Atalanta Inter, è una sfida apertissima! Ecco cosa dovrà fare la squadra di Inzaghi…» Le parole dell'ex tecnico sul match Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ha parlato cosi del match di questa sera tra Atalanta ed Inter: VOLATA FINALE- «Mancano dieci gare, a questo punto tutte le sfide sono decisive. Se perdi punti, è poi difficile recuperarli anche perché è probabile che subentri qualche problema psicologico.

Barella Inter, il motore della squadra di Inzaghi torna a guidare il centrocampo col Bayern Monaco: la sua assenza col Parma si è avvertita! Dopo un turno di stop forzato, Nicolò Barella è pronto a far girare il centrocampo dell'Inter ai suoi ritmi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la sua assenza per squalifica contro il Parma si è sentita in mezzo al campo: il centrocampista sardo tornerà regolarmente tra i titolari domani contro il Bayern Monaco in Champions League, e lo farà con ancora più carica addosso.

