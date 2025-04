Sport.quotidiano.net - Fatro Ozzano torna in B2: trionfo nel campionato nazionale di pallavolo femminile

Lo ha fatto di nuovo: larisale in B2, nel palcoscenico dei campionati nazionali dellaitaliana. Un anno fa, di questi tempi, conquistava la salvezza in B1, dopo essere passata dalla C alla B1 in pochi anni: a distanza di pochi giorni sarebbe arrivato l’annuncio della società della rinuncia al terzo, per difficoltà economiche, con l’intenzione di ripartire dalla serie C. Da una decina di giorni è ufficiale: è iniziata la risalita, cosa in cui la società del presidente Gambi è specialista, missione compiuta, ancora una volta.Vincendo sabato 12 aprile a Calderara per 3-1, laha messo il punto esclamativo su una stagione dominata, fatta di 22 vittorie in 23 gare. Primo posto blindato, aritmetico, è promozione in B2.Una promozione costruita sulla permanenza di Sara Guerra in regia e Federica Ghiberti, rimaste dopo la B1 e scese di due categorie, chiara manifestazione dell’intenzione di risalire in tempi brevi la china.