Frosinone Spezia 2 2 Bohinen e Pio Esposito protagonisti del pareggio

Frosinone 2 Spezia 2 primo tempo 2-1Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Monterisi (21’ st Cittadini), Lucioni, Bracaglia; J. Oyono, Bohinen, Vural (22’ st Cichella), Marchizza; Ghedjemis (14’ Distefano), Ambrosino (22’ st Tsadjout), Kvernadze (39’ st Partipilo). (A disp. Sorrentino, A. Oyono, Barcella, Grosso, Lusuardi, Pecorino). All. Bianco.Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia (15’ st Vignali), Nagy (39’ st Cassata), S. Esposito, Bandinelli (22’ st Falcinelli), Aurelio (14’ st Kouda); P. Esposito, Lapadula. (A disp. Mascardi, Chichizola, Ferrer, Colak, Di Serio, Candelari, Giorgeschi, Djankpata). All. D’Angelo.Arbitro: Prontera di Bologna (assistenti Politi di Lecce e Niedda di Ozieri, quarto ufficiale di gara Iannello di Messina; Var Di Bello di Brindisi, Avar Muto di Torre Annunziata). Sport.quotidiano.net - Frosinone-Spezia 2-2: Bohinen e Pio Esposito protagonisti del pareggio Leggi su Sport.quotidiano.net 2 primo tempo 2-1(3-4-3): Cerofolini; Monterisi (21’ st Cittadini), Lucioni, Bracaglia; J. Oyono,, Vural (22’ st Cichella), Marchizza; Ghedjemis (14’ Distefano), Ambrosino (22’ st Tsadjout), Kvernadze (39’ st Partipilo). (A disp. Sorrentino, A. Oyono, Barcella, Grosso, Lusuardi, Pecorino). All. Bianco.(3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia (15’ st Vignali), Nagy (39’ st Cassata), S., Bandinelli (22’ st Falcinelli), Aurelio (14’ st Kouda); P., Lapadula. (A disp. Mascardi, Chichizola, Ferrer, Colak, Di Serio, Candelari, Giorgeschi, Djankpata). All. D’Angelo.Arbitro: Prontera di Bologna (assistenti Politi di Lecce e Niedda di Ozieri, quarto ufficiale di gara Iannello di Messina; Var Di Bello di Brindisi, Avar Muto di Torre Annunziata).

