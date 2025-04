Lo strazio della moglie di Spinelli In carcere la sua vita è in pericolo

Spinelli, nato a Cesena e detenuto in carcere in Venezuela da 15 mesi. Spinelli si è trasferito a Caracas con i genitori e i fratelli quando era appena un bambino. E’ stato arrestato il 21 febbraio 2024 nella sua casa di Caracas, con le accuse di tradimento della Patria, terrorismo, traffico d’armi e associazione a delinquere. La moglie venezuelana Maria Alejandra Portillo, architetto come il marito, ha provato tutte le strade per farlo uscire dal carcere, da quelle diplomatiche a quelle politiche, e ora si è affidata a un avvocato di Caracas. Ilrestodelcarlino.it - Lo strazio della moglie di Spinelli: "In carcere la sua vita è in pericolo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Le notifiche su whatsapp arrivano a notte fonda, quando in Venezuela (sei ore indietro rispetto all’Italia) è ancora sera. La sera di giovedì. E’ Maria Alejandra Portillo che ci contatta. Per confidarsi, per sfogarsi, e raccontarci il dramma vissuto dal marito 59enne, Giancarlo, nato a Cesena e detenuto inin Venezuela da 15 mesi.si è trasferito a Caracas con i genitori e i fratelli quando era appena un bambino. E’ stato arrestato il 21 febbraio 2024 nella sua casa di Caracas, con le accuse di tradimentoPatria, terrorismo, traffico d’armi e associazione a delinquere. Lavenezuelana Maria Alejandra Portillo, architetto come il marito, ha provato tutte le strade per farlo uscire dal, da quelle diplomatiche a quelle politiche, e ora si è affidata a un avvocato di Caracas.

Su questo argomento da altre fonti

Carmine Parlato morto nella tragedia della funivia del Faito: lo strazio della moglie - Ore di angoscia, con i soccorsi resi complicati dalla nebbia, e quella cabina a monte dell’impianto del Faito di cui non si hanno più notizie ad alimentare col passare del tempo il timore di una tragedia. Morti il macchinista di bordo e tre turisti stranieri Fino al tragico epilogo, con la speranza vanificata dalle notizie che arrivano: è di 4 morti e un ferito grave il bilancio dell’incidente verificatosi sul monte Faito dove, a causa della rottura di un cavo, una cabina della funivia che collega Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con la vetta, un panorama mozzafiato a ... 🔗notizieaudaci.it

Manifesto di Ventotene, dall’esaltazione del giullare Benigni al ruolo di Ursula Hirschmann, moglie ebrea di spinelli vicina ai Rockefeller - Benigni e il manifesto di Ventotene di Spinelli: l’esaltazione della falsa Europa massonica e mondialista Alcuni ancora sono sgomenti, e non si fa fatica a capire le loro ragioni. L’ultima uscita di Benigni sulla TV pubblica (?) è stata un vero e proprio monumento al servilismo nei riguardi d 🔗ilgiornaleditalia.it

Tragico incidente per l'imprenditore Francesco Begni: lo strazio di moglie e figli - Un’altra giornata macchiata dal sangue sulle strade bresciane. A perdere la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo la Provinciale 19, nel territorio di Rodengo Saiano, è stato Francesco Begni, 70 anni, imprenditore molto conosciuto nel panorama edilizio della nostra provincia... 🔗bresciatoday.it

Familiari in ansia per Spinelli: “È malato e fisicamente prostrato” - “Gli è stata negata una visita medica”: preoccupano le condizioni del 59enne cesenate detenuto in Venezuela da oltre un anno con le accuse di terrorismo e traffico d’armi. Estremo riserbo delle autori ... 🔗msn.com

Venezuela, l'imprenditore Giancarlo Spinelli è in carcere da 15 mesi: «Accusato di terrorismo e traffico d'armi ma è innocente» - L'italo-venezuelano nato a Cesena è accusato anche di associazione a delinquere e «tradimento della patria»: si troverebbe nel carcere Helicoide di Caracas. I parenti in Italia: «Ma è tutto falso». Il ... 🔗corrieredibologna.corriere.it